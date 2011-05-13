На Львівщині зросли обсяги роздрібної торгівлі

Львів. 13 травня. УНІАН. У березні цього року проти лютого індекс споживчих цін в Україні становив 101,4%, у Львівській області – 101,5%. За січень-березень 2011 року споживчі ціни в Україні зросли на 3,3%, на Львівщині – на 3,2%. Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

Оборот роздрібної торгівлі, що включає роздрібний товарооборот підприємств торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями, за січень-березень 2011 р. становив 6 млрд. 291,5 млн. грн. і збільшився проти січня-березня минулого року за порівнянними цінами на 15,2%.

Роздрібний товарооборот підприємств торгівлі у січні-березні 2011 р. становив 3 млрд. 806,6 млн. грн., що за порівнянними цінами більше відповідного періоду 2010 року на 12,6%.