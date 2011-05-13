У Львові циганки представлялися працівниками газової служби

Львів. 13 травня. УНІАН. У Львові дві циганки ходили по квартирах мешканців міста представляючись працівницями газової служби.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, до працівників міліції звернувся 80-річний львів‘янин, який повідомив, що до помешкання на вулиці Куліша увійшли дві жінки циганської національності, які представилися працівниками газової служби та «шахрайським шляхом заволоділи грошима в сумі 2750 гривень».

Правоохоронці проводять заходи з метою встановлення осіб зловмисниць.