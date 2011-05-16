На Львівщині сьогодні дощ, гроза

Львів. 16 травня. УНІАН. На сьогодні, 16 травня, у західних областях країни синоптики прогнозують грози, подекуди град, місцями пориви вітру до 15-20 м/с. Про це УНІАН повідомили в Українському Гідрометцентрі.

Зокрема у Львівській області сьогодні дощ, місцями сильний, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/c. Температура повітря вночі +4…+9С, вдень - до +18C.

Узв’язку із складними погодними умовами, які можуть призвести до пошкодження ліній електропередач та електрообладнання, знеструмлення населених пунктів і створити загрозу життю та здоров’ю людей, «Львівобленерго» звернулося до мешканців області – бути уважними та обережними.