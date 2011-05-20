На Львівщині змія вкусила юнака
13:18, 20 травня 2011Львів
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Хлопець в реанімації
Львівська область. 20 травня. УНІАН. На Львівщині змія вкусила 20-річного мешканця Сколівського району.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, 19 травня, об 11.50, надійшло повідомлення, що в Сколівську ЦРЛ з діагнозом - укус змії поступив 20-річний мешканець с. Орів Сколівського району.
Хлопець знаходиться у реанімаційному відділенні лікарні.
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