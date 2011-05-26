На Львівщині легковик збив на смерть дитину

Львів. 26 травня. УНІАН. Учора, 25 травня, у місті Ходорові 43-річний водій автомобіля «Фольксваген ЛТ-46» збив 8-річну дитину. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Дівчинка від отриманих травм померла в лікарні. Водія автомобіля було доставлено у Жидачівський райвідділ міліції.

За даним фактом ДТП триває слідство.