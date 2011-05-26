Військові лісництва перевірять щодо пожежної безпеки

Львів. 26 травня. УНІАН. Військові лісництва Львівщини перевірять щодо пожежної безпеки. Про це голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк повідомив за підсумками селекторної наради з головами ОДА, яка відбулась під головуванням першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія Клюєва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Питання пожежної безпеки перебувають на постійному контролі. Перевірки проводяться систематично. Наступного тижня ми виїдемо з перевіркою у Військовий лісгосп Сколівського району.

За результатами перевірок лісів, у разі, якщо буде встановлено, що територія не відповідає вимогам пожежної безпеки, у них буде обмежено в’їзд», – наголосив М. Цимбалюк.