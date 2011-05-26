Військові лісництва перевірять щодо пожежної безпеки
Перевірки проводять систематично
Львів. 26 травня. УНІАН. Військові лісництва Львівщини перевірять щодо пожежної безпеки. Про це голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк повідомив за підсумками селекторної наради з головами ОДА, яка відбулась під головуванням першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія Клюєва.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
«Питання пожежної безпеки перебувають на постійному контролі. Перевірки проводяться систематично. Наступного тижня ми виїдемо з перевіркою у Військовий лісгосп Сколівського району.
За результатами перевірок лісів, у разі, якщо буде встановлено, що територія не відповідає вимогам пожежної безпеки, у них буде обмежено в’їзд», – наголосив М. Цимбалюк.