У Стрию відбудеться «Олімпійський день-2011»

Львів. 16 червня. УНІАН. 26 червня в Стрию на Львівщині відбудеться обласний «Олімпійський день-2011». Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

На відзначення дня заснування Міжнародного олімпійського комітету та з нагоди 15-ї річниці Дня Конституції України, 26 червня у місті Стрию відбудеться обласне спортивно-масове свято «Олімпійський день-2011».

Програмою Олімпійського дня передбачено урочистий парад, спортивно-концертні показові виступи, змагання дошкільнят, школярів та представників центру «Інваспорт».

Основу спортивного дійства складуть змагання з легкої атлетики за програмою ХХ спортивних ігор Львівщини та IV літніх обласних Ігор ветеранів спорту.

Змагання відбуватимуться в таких видах програми:

- в категорії „Дорослі” (чоловіки та жінки) – біг на дистанції 100, 400, 800 м, стрибки в довжину, естафета 4 х 100 м;

- в категорії „Ветерани” – біг на дистанції 100, 200, 400 м (чоловіки); біг на дистанції 100, 200 м (жінки).

Урочисте відкриття змагань о 12.00.