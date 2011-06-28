На Львівщині відзначили 15-ту річницю Конституції України

Львів. 28 червня. УНІАН. Сьогодні, 28 чернвя, з нагоди Дня Конституції України керівництво Львівської області та міста поклали квіти до пам’ятників видатних українських діячів.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, зокрема, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк за участі представників громадськості поклали квіти до пам’ятників В’ячеславові Чорноволу, Михайлові Грушевському та Тарасові Шевченку.

Михайло Цимбалюк подякував усім, хто прийшов разом із владою вшанувати 15-річчя прийняття Конституції України і додав: «Має бути високий рівень свідомості суспільства, щоб це свято було дійсно всенародним, але на це потрібен час. Сьогодні у кожному місті та селі Львівщини проходять урочисті заходи. Я бажаю, щоб в цей день кожен відчув, що він знаходиться під захистом влади та Основного закону».