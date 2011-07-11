На Львівщині з хабарем затримали заступника міського голови Стебника

Львівська область. 11 липня. УНІАН. На Львівщині затриманий «на гарячому», під час вимагання та отримання хабара, заступник міського голови Стебницької міської ради.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, державний службовець вимагав хабар від приватного підприємця в розмірі 1000 доларів США «на розміщення хлібних кіосків в м. Стебнику».

Посадовця було затримано під час отримання хабара.

По даному факту прокуратурою м. Дрогобича порушено кримінальну справу за вчинення злочину передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України.