Митники у громадянки Польщі вилучили 5 тис. таблеток

Львів. 13 липня. УНІАН. Львівські митники у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Шегині-Медика» запобігли ввезенню на територію України понад 5 тис. таблеток лікарських препаратів. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Державної митної служби України.

Виявлені препарати намагалась ввезти громадянка Польщі легковим автомобілем. Для проходження митного контролю вона обрала смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор» чим засвідчила, що немає товарів обов’язкових для декларування.

Однак під час митного огляду митники помітили надмірну знервованість громадянки. Митники вирішили транспортний засіб вивести для поглибленого огляду.

У салоні автомобіля, в картонних коробках, митники знайшли таблетки різних найменувань. Зокрема: «Tramal long 150 mg», «Diflukan 50mg», «Tegretol 400mg», «Kaletra 200/50mg» та інші. Будь-яких дозвільних документів на ввезення цих препаратів у громадянки Польщі не було.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст.339, 340 Митного кодексу України. Таблетки вилучено та надіслано на експертизу.