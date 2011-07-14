Львівщина ввійде в новий опалювальний сезон без боргів за газ

Львів. 14 липня. УНІАН 13 липня відбулася селекторна нарада під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України Андрія Клюєва.

На селекторній нараді було зазначено Львівську область як територію з добрими показниками щодо темпів ліквідації заборгованості за газ теплопостачальними організаціями. В цілому область має добру перспективу ввійти в опалювальний сезон без боргів і без затримки пуску газу по котельнях.

Однак Першим віце-прем’єром було зазначено, що уряд буде приймати відповідні заходи до керівників теплопостачальних організацій і відповідних міських голів, аж до кардинальних, які зупиняться на досягнутому і не забезпечать до початку опалювального сезону повноти розрахунків за спожитий газ.

На Львівщині рівень розрахунків за спожитий природний газ з початку року на 1 липня становить 107,9% в порівнянні з 1 січня 2011 (94,9%) збільшився на 13%.

Загальна заборгованість по області станом на 1 січня 2011р. становила 135, 6 млн. грн., на 1 липня 2011р. заборгованість становить 86,8 млн. грн. і в порівнянні з початком року зменшилась на 48,8 млн. грн.

На 10 липня 2011 року рівень оплати спожитого природного газу підприємствами комунальної теплоенергетики з початку року становить 83,2 відсотка, сума заборгованості – 71,1 млн. грн., а за період з початку опалювального сезону 2010/11 року до 10 липня 2011 року рівень розрахунків становить – 73,0 % ( у той же час середній показник по Україні – 62%), сума заборгованості – 188,3 млн. грн.

Місцевий бюджет станом на 1 липня 2011 р. заборгованості немає.