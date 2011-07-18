У гірських районах розвиватимуть FM-мовлення

Львів. 18 липня. УНІАН. У Львівській області існують значні диспропорції в інформаційному забезпеченні населення гірських районів порівняно з обласним центром.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, якщо у м. Львові забезпечено трансляцію в ефірі 16 радіопрограм, то населення гірських депресивних районів фактично позбавлене інформації обласного радіо. На сьогодні у Львівській області відсутня мережа ефірного розповсюдження програм обласного радіомовлення, недостатньо розвинута мережа Національної радіокомпанії України, повністю відсутнє українське радіомовлення в гірських районах.

Завдання інформаційного забезпечення населення регіону, своєчасного і оперативного оповіщення у випадках техногенних аварій можливе лише за допомогою засобів радіомовлення шляхом розвитку обласної мережі FM-мовлення. Зокрема, встановлення в області і в гірських районах передавачів FM-радіомовлення для організації обласного і місцевого мовлення, системи оповіщення населення, розповсюдження програм Національної радіокомпанії України, дозволить створити альтернативу проводовому мовленню.

На сьогоднішній день проект Програми направлено Державному комітету телебачення та радіомовлення для внесення необхідних коректив та пропозицій щодо сприяння в реалізації техніко-економічних, методологічних та організаційних завдань з подальшим розглядом та затвердженням Колегією Комітету цього документу.