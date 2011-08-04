Будівництво зовнішніх мереж стадіону майже завершено

Львів. 4 серпня. УНІАН. До Євро-2012 для експлуатації стадіону у Львові будують такі мережі: каналізація, водо- газо-, електропостачання. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

Зокрема роботи з влаштування зовнішніх мереж каналізації виконані на 95%, завершити їх планують до кінця вересня 2011 року. Зовнішнє водопостачання влаштовано теж на 95%. «Наразі там закінчують монтаж запірної арматури та насосів, а весь комплекс робіт будівельники завершать наприкінці вересня», – зазначив керівник проекту з будівництва інфраструктури ДП «Західінфрапроект» Анатолій Сенищ.

Готовність робіт з газопостачання становить 97%. На даний момент будівельники проводять пусконалагоджувальні роботи, які завершать цього місяця. Також на сьогодні, за словами А. Сенища, завершена прокладка кабелю тимчасового електропостачання та продовжується будівництво підстанцій 110/10 «стадіон». Закінчити влаштування зовнішнього електропостачання очікують у жовтні.

Окрім того, будівельники проводять роботи з реконструкції хлораторної насосної станції «Сокільники». «Цього місяця планують будувати очисні споруди дощових стоків. Варто додати, що на сьогодні завершується промивка та підключення реконструйованої ділянки водогону», - підсумував А.Сенищ.