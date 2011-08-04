На Львівщині визначено перевізників на 41 маршруті

Львів. 4 серпня. УНІАН. У Львівській області під час засідання обласного конкурсного комітету із визначення переможців на маршрутах загального користування, визначено переможців конкурсів на 41 об’єкті. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час засідання проведено розгляд маршрутів, конкурс на які був оголошений у газеті «Високий Замок» від 20 червня 2011 року № 108.

На конкурс виставлено 53 об’єкти: 26 оборотних рейсів автобусів міжміського сполучення та 27 приміських маршрутів. Відповідно до рішень обласного конкурсного комітету, дані маршрути обслуговувались перевізниками по тимчасових дозволах.

У зазначений в оголошені термін - до 20 липня 2011 року - документи на участь у конкурсі подали 17 перевізників-претендентів. На 10 об’єктів конкурсу жодним з перевізників не подано заяву.

Згідно з Порядком проведення конкурсу, 21 липня 2011 року у Львівській ОДА було відкрито конверти з конкурсними пропозиціями перевізників-претендентів та передано їх робочому органу для опрацювання.

Робочим органом проведено перевірку достовірності документів та оцінку конкурсних пропозицій, відповідно до якої визначено переможців конкурсів на 41 об’єкті.

Зокрема, на маршрутах «Дрогобич – Залужани», «Дрогобич – Верхні Гаї», у зв’язку з не допуском до участі у конкурсі єдиного претендента ПП «Дрогобич-Авто-Рем», переможця не визначено.