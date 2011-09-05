У Трускавець на форум приїдуть представники 20 країн світу

Львів. 5 вересня. УНІАН. Наступного тижня відбудеться розширена нарада із суб’єктами господарювання та владою Львівщини щодо обговорення пропозицій проведення XI Міжнародного економічного форуму. Про це повідомив на селекторній нараді голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Цього року на Міжнародному економічному форумі візьмуть участь орієнтовно 600 учасників з 20 країн світу. Очікуються гості з країн Європи, Китаю, Росії. Основною темою форуму стане підготовка України та Львівської області зокрема, до проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року.

Основним місцем проведення заходів Форуму визначено готель «Ріксос Прикарпаття» в Трускавці.

Підсумовуючи розгляд даного питання, Михайло Цимбалюк дав відповідні доручення щодо забезпечення бронювання необхідної кількості номерів в готелях для учасників та гостей, координації розселення, харчування та перевезення учасників Форуму, моніторингу участі запрошених, підготовки та організації культурних заходів, проведення конкурсу на найкращий проект регіонального логотипу «Олімпіади 2022» та ін.

Нагадаємо, XI Міжнародний економічний форум відбудеться 14-15 жовтня Трускавці.