«Галнафтогаз» взяв кредит на $190 млн.

Львів. 5 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь у церемонії підписання кредитної угоди на $190 млн між «Концерном Галнафтогаз» та провідними міжнародними фінансовими інституціями - Міжнародною фінансовою корпорацією і Європейським банком реконструкції та розвитку, яка відбулася у Львівському історичному музеї.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк подякував за патріотизм керівництву «Концерну Галнафтогаз», наголосивши: «Для нас важливо, що «Концерн Галнафтогаз» зареєстрований у Львівській області і саме тут сплачує податки».

Також голова Львівської ОДА зазначив, що ЄБРР має хорошу історію становлення, про що свідчить довіра до України і українських структур.

«Як зазначав Президент України Віктор Янукович, влада на місцях повинна стимулювати розвиток інвестиційного клімату, підтримуючи тих суб’єктів підприємницької діяльності, які вчасно сплачують податки, створюють нові робочі місця і в такий спосіб сприяють покращенню обличчя регіону», - наголосив М.Цимбалюк.

Довідка. ПАТ «Концерн Галнафтогаз» – провідна українська компанія, основною діяльністю якої є роздрібна реалізація пального та супутніх товарів через мережу заправних комплексів «ОККО». Компанія один із лідерів на ринку нафтопродуктів. Діяльність «Концерну Галнафтогаз» представлена у всіх областях України та АР Крим. Іншим важливим напрямком діяльності Концерну є реалізація споживчих і супутніх товарів в магазинах при АЗК.

ПАТ «Концерн Галнафтогаз» також реалізовує нафтопродукти великим та малим гуртом та надає послуги по зберіганню і транспортуванню нафтопродуктів для сторонніх юридичних осіб.



На даний час Компанія на стадії активного розвитку, збільшує кількість АЗС та магазинів і ресторанів швидкого обслуговування при АЗС.