На добудову школи у селі Бірки виділять 15 млн. грн.

Львів. 5 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, 5 вересня, у рамках робочої поїздки в Яворівський район ознайомився із ходом будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. у с. Бірки Яворівського району. Михайло Цимбалюк наголосив, що до 1 вересня 2012 року школа має бути здана в експлуатацію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Голова Львівської ОДА повідомив, що із Державного бюджету України на завершення будівництва школи буде виділено ще 15 млн. грн. Також Михайло Цимбалюк подякував підряднику будівництва – компанії «Карпатбуд» - за проведену роботу та висловив сподівання, що роботи будуть завершені вчасно. До місця будівництва школи залишається підвести дорогу.

Голова Львівської ОДА разом із підрядником прийняли спільне рішення подбати про запуск дошкільного закладу. «Школа у селі Бірках має стати окрасою Львівської області», - наголосив Михайло Цимбалюк.