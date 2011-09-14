Цимбалюк із робочим візитом перебуває у Києві
16:12, 14 вересня 2011Львів
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Заплановано зустрічі в КМУ
Львів. 14 вересня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк відбув до Києва із робочим візитом.
Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, в межах робочого візиту Михайло Цимбалюк сьогодні проведе ряд зустрічей у Кабінеті Міністрів для обговорення та вирішення поточних питань Львівської області.
Зокрема губернатор клопотатиме про виділення коштів для реконструкції шкіл Бродівщини.
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