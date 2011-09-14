Цимбалюк із робочим візитом перебуває у Києві

16:12, 14 вересня 2011
Львів
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Заплановано зустрічі в КМУ

Львів. 14 вересня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк відбув до Києва із робочим візитом.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, в межах робочого візиту Михайло Цимбалюк сьогодні  проведе ряд зустрічей у Кабінеті Міністрів для обговорення та вирішення поточних питань Львівської області.

Зокрема губернатор клопотатиме про виділення коштів для реконструкції шкіл Бродівщини.

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