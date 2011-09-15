Львівська ОДА на Форумі видавців закупить книги для бібліотек

Львів. 15 вересня. УНІАН. З ініціативи голови Львівської обласної державної адміністрації Михайла Цимбалюка, частина книг, які стануть номінантами премій 18 Міжнародного «Форуму видавців у Львові», будуть закуплені для бібліотек області.

Книги будуть закуплені відповідно до Програми підтримки вітчизняного книговидання на 2011 рік.

Львівська ОДА на проведення 18 Міжнародного «Форуму видавців у Львові» виділила 200 тисяч гривень

Управління преси та інформації Львівської облдержадміністрації для виготовлення поліграфічної продукції 18 Міжнародного "Форуму видавців у Львові" виділило 100 тисяч гривень.

Виділення коштів відбулося відповідно до обласної програми розвитку інформаційного простору.

Також управлінням культури Львівської облдержадміністрації на проведення літературного фестивалю в рамках Форуму видавців виділено 100 тис.грн.

Зазначимо, що управління преси та інформації Львівської облдержадміністрації з 2007 року виділяє кошти на виготовлення поліграфічної продукції для форуму видавців у Львові. Загалом профінансовано 390 тис.грн: 2007 – 50 000 грн, 2008 – 90 000 грн, 2009 – 50 000 грн, 2010 – 100 000 грн, 2011 – 100 000 грн.