П’яним водій спричинив ДТП у центрі Львова

Львів. 16 вересня. УНІАН. 15 вересня у центрі Львова сталася ДТП. Під час оформлення автопригоди інспектори дорожньо-патрульної служби відділу ДАІ міста затримали 47-річного водія Mitsubishі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

За повідомленням ДАІ, чоловік скоїв ДТП, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, під час оформлення матеріалів щодо цієї автопригоди водій поводив себе збуджено, виражався нецензурною лайкою в сторону працівників міліції, на зауваження не реагував, чинив непокору, а саме – шарпав інспекторів ДАІ за формений одяг, погрожував їм фізичною розправою та звільненням з органів внутрішніх справ.

До даного водія довелося застосовувати спецзасіб – кайданки. Для подальшого розслідування справи порушника було доставлено на медосвідчення, після чого – у Галицький райвідділ міста Львова.