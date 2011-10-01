Владика собору в Зарваниці подякував Цимбалюку за підтримку

Львів. 1 жовтня. УНІАН. Намісник Марійського духовного центру - преосвященний Василій Семенюк подякував голові Львівської ОДА Михайлові Цимбалюку за підтримку cобору Зарваницької Матері Божої, духовної семінарії і сиротинця для дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Це величне місце стало ще більш достойним завдяки офірі, яку Ви надаєте», - зазначив Владика Василій звертаючись до Михайла Цимбалюка.

Нагадаємо, що 1 жовтня делегація Львівщини на чолі із головою Львівської ОДА Михайлом Цимбалюком взяла участь у Богослужінні, яке відбулося у Марійському духовному центрі селища Зарваниця Теребовлянського району.

Зарваницький духовний центр – всесвітній Марійський відпустовий центр, одна з найбільших подільських святинь УГКЦ.