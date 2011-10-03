Цимбалюк завтра розкаже про проведення форуму в Трускавці

Львів. 3 жовтня. УНІАН. Завтра, 4 жовтня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк на прес-конференції в Києві розповість про проведення ХІ Міжнародного економічного форуму в Трускавці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Окрім цього, заплановано, що голова Львівської ОДА говоритиме про підготовку області до «Олімпійської надії – 2022».

Як повідомили в ОДА, під час прес-конференції Михайло Цимбалюк говоритиме про учасників та доповідачів ХІ Міжнародного економічного форуму і підготовчі особливості цьогорічного заходу.

Також, буде озвучено анонс секції, на якій буде обговорюватись питання національного проекту «Олімпійська надія - 2022».

Прес-конференція Михайла Цимбалюка відбудеться о 14:30 в медіа-холі інформаційного агентства УНІАН.

Нагадаємо, що ХІ Міжнародний економічний форум відбудеться 14-15 жовтня в Трускавці.