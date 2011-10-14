Тігіпко: Форум у Трускавці – надзвичайно важлива подія

Львів. 14 жовтня. УНІАН. XI Міжнародний економічний форум у Трускавці – це надзвичайно важлива подія, оскільки сьогодні ми постійно повинні турбуватись як про зовнішніх, так і про внутрішніх інвесторів. Про це на прес-конференції сказав Віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

Сергій Тігіпко наголосив, що зранку спільно із Михайлом Цимбалюком та усіма присутніми прослухав прекрасну доповідь про економічну кризу, яку про всі говорять.

«Відповідь у цьому питанні лише одна – створення умов для інвесторів. Величезні гроші сьогодні сконцентровані у компаніях приватного сектору у першу чергу і ці величезні гроші чекають сигналів, куди вони можуть піти, чекають системи, за рахунок якої держава може допомогти їм ефективно вкласти ці кошти, тому вважаю, що такі форуми повинні працювати саме на те, щоб збільшити довіру та допомогти інвесторам працювати в Україні», - сказав Сергій Тігіпко.

«Мені здається, те, що стільки часу уже з року в рік форум викликає таку зацікавленість, це надзвичайно важливо і дуже добре. А те, що приїхала максимальна кількість учасників саме цього року, свідчить про вдалість цього форуму. Що стосується влади, то я переконаний, що те, що ми можемо робити для допомоги інвесторам, ми обов’язково зробимо заради того, щоб наші регіони і в тому числі і Львівська область та захід України мали відповідну підтримку, щоб могли скласти таку систему, яка буде задовольняти інвесторів», - додав Сергій Тігіпко.