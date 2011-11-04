Костюк хоче повернути заробітчан

Львів. 4 листопада. УНІАН. “Ми повинні працювати над створенням робочих місць та поверненням заробітчан”. Про це під час брифінгу із журналістами повідомив голова Львівської ОДА Михайло Костюк.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Також Михайло Костюк зазначив, що він сподівається сформувати команду, яка буде працювати на розвиток регіону та підтримає все позитивне, що було зроблено його попередниками.

Нагадаємо, 3 листопада у Львові перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій Клюєв офіційно представив нового голову Львівської ОДА Михайла Костюка.