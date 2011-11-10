Відбувся форум економічного розвитку

Львів. 10 листопада. УНІАН. 8 листопада у конференц-залі готелю «Дністер» відбувся форум «Міжвідомча співпраця у сфері регіонального та місцевого економічного розвитку» - про це повідомив начальник головного управління економіки та промислової політики Львівської облдержадміністрації Богдан Яциковський.

Як інформує прес-службі Львівської ОДА, у роботі форуму взяли участь представники головного управління економіки та промисловості Львівської облдержадміністрації, проекту «Місцевий економічний розвиток міст України», Міністерства економіки, обласної ради, міські голови міст обласного та районного значення та інші.

На форумі були розглянуті питання співпраці центральних та місцевих органів влади, основні положення Стратегії розвитку Львівської області до 2015 року, впровадження основних засад розробки стратегій місцевого економічного розвитку у Львівській області та інші, а також обговорено ряд проблемних питань регіонального розвитку, запропоновано механізми залучення фінансування для підтримки соціально-економічного розвитку малих міст та депресивних територій, а також реалізація проектів спрямованих на їх підтримку.

Результатом проведення форуму став обмін досвідом між зацікавленими сторонами з метою розробки та впровадження заходів, які сприятимуть економічному розвитку міст та територіальних громад.