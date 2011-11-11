Львів. 11 листопада. УНІАН. Сьогодні у Львові відбудеться Благодійний бал.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, Благодійний бал пройде в у львівському «Будинку вчених». Метою заходу є збір коштів на облаштування благодійної кухні для бездомних та малозабезпечених громадян.

«До участі ми запросили представників духовенства, посадових осіб міста, представників бізнесу та інших представників інтелігенції. Родзинкою дійства буде виступ відомого львівського скрипаля, срібного призера шоу «Україна має талант 2» Олександра Божика та його квартету, показ дизайнерської колекції одягу від Ольги Романової та безумовно благодійний аукціон», - повідомив УНІАН координатор проведення балу, секретар ради найвищих настоятелів УГКЦ о. Роман Лагіш

Лотами на аукціоні будуть картини львівських художників, дизайнерська вечірня сукня, сертифікат для повного обстеження зору та можливість придбання окулярів від оптики «Fielmann», романтична вечеря для двох в ресторані «Valentino», а також три томи творів Митрополита Шептицького та книга Джорджа Вайгеля «Свідок надії: Життєпис Папи Івана-Павла ІІ», компакт-диски української співачки Джамали з особистим автографом.

Організаторами заходу виступають громадська організація «Місток» (Згромадження сестер служебниць), Львівська Провінція ЧНІ УГКЦ та управління соціального захисту Львівської міської ради.

Дрес-код: вечірні сукні для дам та костюми для кавалерів.

«Львів завжди славився осінніми балами, які проводились задля благодійних цілей. Сьогодні ж ми намагаємось відродити цю прекрасну традицію, й започаткувати нову сторінку в історії нашого міста, з допомогою якої ми намагатимемось вирішувати гострі соціальні питання за допомогою меценатів, жертводавців, оскільки філантропія є невід’ємною складовою соціальної політики у будь-якій високорозвиненій державі. І ми, теж будемо працювати в цьому напрямку», - розповіла в.о. директора департаменту гуманітарної політики, начальник управління соціального захисту Львівської міської ради Ольга Павлюк.