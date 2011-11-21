Офіційний курс валют на 21 листопада

Дані Нацбанку

Львів. 21 листопада. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD - 798.4500 (на 18 листопада - 798.4500). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR - 1083.9757 (на 18 листопада - 1076.3106) 10 RUB - 2.5824 (на 18 листопада - 2.5980) 100 PLN - 245.2434 (на 18 листопада - 242.4778).

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