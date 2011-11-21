Чоловік підробив документи на 0,10 га землі

Львів. 21 листопада. УНІАН. У Львові викрито чоловіка, який підробив державний акт на право власності на земельну ділянку площею 0,10 га.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, своїми діями чоловік завдав збитків на понад 550 тис. грн.

Слідчі внутрішніх справ порушили кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.ч.1,4 ст.358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).