Костюк завтра відвідає Миколаївський район

Вручить нагороди

Львів. 22 листопада. УНІАН. 23 листопада голова Львівської ОДА Михайло Костюк із робочим візитом відвідає Миколаївський район. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА. Заплановано, що Михайло Костюк вручить мешканкам Миколаївського району нагороди «Матір-героїня», ознайомиться будівництвом акушерського корпусу Миколаївської ЦРЛ. Окрім цього, у програмі перебування заплановано огляд та ознайомлення з виробництвом ТзОВ «Хенкель Баутехнік» (Україна).

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