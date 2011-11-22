Костюк завтра відвідає Миколаївський район

21:57, 22 листопада 2011
Львів
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Вручить нагороди

Львів. 22 листопада. УНІАН. 23 листопада голова Львівської ОДА Михайло Костюк із робочим візитом відвідає Миколаївський район. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Заплановано, що Михайло Костюк вручить мешканкам Миколаївського району нагороди «Матір-героїня», ознайомиться будівництвом акушерського корпусу Миколаївської ЦРЛ.

Окрім цього, у програмі перебування заплановано огляд та ознайомлення з виробництвом ТзОВ «Хенкель Баутехнік» (Україна).

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