Костюк завтра відвідає Миколаївський район
21:57, 22 листопада 2011Львів
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Вручить нагороди
Львів. 22 листопада. УНІАН. 23 листопада голова Львівської ОДА Михайло Костюк із робочим візитом відвідає Миколаївський район. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Заплановано, що Михайло Костюк вручить мешканкам Миколаївського району нагороди «Матір-героїня», ознайомиться будівництвом акушерського корпусу Миколаївської ЦРЛ.
Окрім цього, у програмі перебування заплановано огляд та ознайомлення з виробництвом ТзОВ «Хенкель Баутехнік» (Україна).
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