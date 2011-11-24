Львів вшанує пам`ять жертв Голодоморів

Львів. 24 листопада. УНІАН. У суботу, 26 листопада, вся Україна й увесь світ вшановуватимуть пам’ять мільйонів жертв Голодоморів. У цей день будуть проведені поминальні заходи.

Традиційно в День пам’яті відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Початок о 16.00 год. Також по всій Україні стартує акція «Запали свічку».

Як повідомили УНІАн у прес-службі Львівської міської ради, на будівлі Ратуші та на будинках всіх органів державної влади і місцевого самоврядування буде приспущений прапор України. На житлових будинках та будівлях підприємств, установ та організацій він буде вивішений з траурними стрічками. У місті в цей день обмежено проведення будь-яких розважальних і святкових заходів.

Окрім того, у пам’ять про жертв голодоморів та політичних репресій у львівських закладах освіти відбудуться тематичні заходи. Так, у рамках Дня пам`яті, Економічний науковий клуб студентів, аспірантів та молодих учених ЛНУ ім. І. Франка разом з адміністрацією економічного факультету проведе низку заходів. Студенти встановлять тематичний стенд та продемонструють фільм, які покажуть всю правду про страшний злочин, скоєний у 1932-1933 рр. Початок о 16:40 год., в аудиторії 217 на пр. Свободи, 18.

У школах, гімназіях, ліцеях міста пройдуть відкриті уроки, виховні години, літературні вечори та виставки, які присвячені одній з найтрагічніших сторінок в історії українського народу. Школярі та гуртківці УДЮМК управління молоді, сім’ї та спорту Львова вшанують пам`ять жертв Голодомору дитячими малюнками, вечорами-реквієм.

Не залишаються осторонь і громадські організації міста. Так, студентське Братство ЛНУ ім. І. Франка 28-29 листопада у Центрі культури та дозвілля університету (вул. Університетська,1) проведе захід «Дні пам`яті жертв голодомору».

У храмі Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові буде організована акція «Незабудка пам’яті», яка розпочнеться 26 листопада о 12.00 год.

Довідка

День пам`яті жертв голодомору – щорічний національний пам`ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада. 24 країни світу офіційно визнали Голодомор геноцидом українського народу.

За даними науково-демографічної експертизи загальна кількість людських втрат від Голодомору складає 3 мільйони 941 тисяча осіб. Також за даними слідства було визначено, що втрати українців у частині ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі осіб.