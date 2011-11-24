Львівський аеропорт планує почати приймати пасажирів 20 грудня

Львів. 24 листопада. УНІАН. Новий термінал львівського аеропорту зможе розпочати приймати пасажирів, як і було заплановано, з 20 грудня цього року. Про це Deutsche Welle розповіли в Дирекції з будівництва об’єктів до Євро-2012. Про це повідомила "Німецька хвиля".

Після завершення всіх будівельних робіт «Міжнародний аеропорт «Львів», котрий уже отримав ім’я Данила Галицького, зможе приймати до двох тисяч пасажирів на годину. Це – вдвічі більше, аніж було заплановано, згідно з першим проектом реконструкції (складеним ще попереднім урядом), і на порядок більше за нинішню пропускну спроможність аеровокзалу. Про це розповів директор з розвитку аеропорту ДП «Західінфрапроект» Микола Магасевич.

Згідно з новим проектом, було здійснено перепланування площ, змінені плани з обслуговування пасажиропотоків, споруджені додаткові прибудови до аеровокзалу, поліпшено архітектурну частину, закуплено нове обладнання. А головне: злітно-посадкова смуга простягнеться на майже 3,5 км, що дасть можливість обслуговувати практично всі пасажирські літаки, включно з міжконтинентальними авіалайнерами.

За словами представника Дирекції з будівництва об’єктів до Євро-2012 Тараса Драча, дуже важливим нововведенням є те, що посилено систему безпеки і управління нового аеровокзалу: впроваджено мережі авіаційного фіксованого зв'язку AFTN, що в попередньому проекті взагалі не було передбачено. Також поліпшено інформаційну систему обслуговування пасажирів.

Остаточно загальна вартість будівельних робіт на летовищі піднялася до майже 1,9 гривень. Це на 33 відсотки більше в порівнянні з попереднім проектом, повідомили Deutsche Welle у міністерстві інфраструктури України. Водночас, як наголошується, пропускна здатність «Міжнародного аеропорту Львів» зросте на 100 відсотків. Водночас виникає логічне запитання: якщо стрімко зросте пропускна спроможність львівського аеровокзалу, то як заповнити її, аби ця вся система не працювала вхолосту?

Над вирішенням цієї проблеми нині активно працюють кілька структур: дирекція Міжнародного аеропорту «Львів», Міністерство інфраструктури й Львівська міська рада. «Львівська мерія активно спілкується з представниками міжнародний авіаційних компаній, налагоджено вже багато зв’язків, проте остаточне рішення все одно ухвалюватиметься на рівні міністерства і дирекції аеропорту, який, на жаль, не підпорядковується місту», - розповіла Deutsche Welle керівник відділу зовнішніх зв’язків міськради Ірина Подоляк. Дирекція ж аеропорту тримає у таємниці напрацювання у цій галузі, допоки не буде офіційно завершено всі необхідні формальності.

Від директора ЛПК «Агенція з підготовки м. Львова до Чемпіонату Європи з футболу 2012» Соломії Короненко Deutsche Welle вдалося довідатися, що в будь-якому випадку свою діяльність у Львові продовжать усі присутні тут нині авіалінії. А це: польський «LOT», Австрійські авіалінії, німецький авіаперевізник Lufthansa, румунська авіакомпанія «Карпатейр», Турецькі авіалінії. Міжнародні рейси зі Львова здійснюють і українські авіакомпанії МАУ та Аеросвіт. Щоправда припинила свою діяльність місцева авіакомпанія «Львівські авіалінії», котра останні кілька років вона фінансові труднощі. І от третього листопада, згідно з наказом міністра інфраструктури Бориса Колеснікова, створено комісію з ліквідації «Львівських авіаліній».

Водночас оптимізму львів’янам додала інформація, що до їхнього міста повертаються так звані лоукостери. Перший з них – авіакомпанія WizzAir Ukraine, котра вже здійснювала регулярні рейси зі Львова до Венеції, Дортмунда. З кінця березня компанія відновить роботу у Львові й можливо розширить список рейсів, додавши сюди Брюссель і Лондон.

Цікаву інформацію надав Deutsche Welle головний архітектор проектів ДІПМ «Містопроект» Петро Крупа. За його словами, в разі успішного розвитку проекту «Олімпійська надія-2022», заплановано розпочати другий етап розвитку Львівського аеропорту. «Він передбачає додатково будівництво на його території магістральної руліжної доріжки, будівництво ще одного пасажирського терміналу, подальший розвиток об’єктів інфраструктури аеропорту», - розповів Петро Крупа. Це дозволить приймати більшу кількості літаків та наростити загальний пасажиропотік до 3665 осіб за годинну. - dw-world.de.

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