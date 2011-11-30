На Львівщині зібрано 99,4% урожаю зернових

Львів. 30 листопада. УНІАН. На 28 листопада у Львівській області скошено і обмолочено 1 001 382 тонн зернових і зернобобових при врожайності 38,2 центнерів з гектара, що становить 99,4% усього зібраного врожаю.

Про це УНІАН повідомили в головному управлінні агропромислового комплексу Львівської облдержадміністрації.

Намолочено також кукурудзи на зерно 236 519 тонн, що становить 96,5% при урожайності 61,8 ц/га.

Уже, за повідомленням ОДА, на 28 листопада засіяно 154 719 га озимих зернових культур, що становить 105,9%.

