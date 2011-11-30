Прокурор Львівщини став заслуженим юристом

Львів. 30 листопада. УНІАН. Президент України Віктор Янукович присвоїв почесне звання «Заслужений юрист України» прокуророві Львівської області Віталію Ковбасюку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Указом Президента України № 1076/2011 від 29 листопада 2011 року Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників прокуратури присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України» прокуророві Львівської області Віталію Ковбасюку», – йдеться в повідомленні.