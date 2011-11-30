Прокурор Львівщини став заслуженим юристом
10:23, 30 листопада 2011Львів
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Указ Президента України
Львів. 30 листопада. УНІАН. Президент України Віктор Янукович присвоїв почесне звання «Заслужений юрист України» прокуророві Львівської області Віталію Ковбасюку.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
«Указом Президента України № 1076/2011 від 29 листопада 2011 року Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників прокуратури присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України» прокуророві Львівської області Віталію Ковбасюку», – йдеться в повідомленні.
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