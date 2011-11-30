27 львів’янкам присвоєно звання «Мати-героїня»

Львів. 30 листопада. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Костюк від імені Президента України Віктора Януковича вручив почесне звання «Мати-героїня» 27 мешканкам міста Львова та привітав їх із врученням цього почесного звання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Вітаю Вас із цією почесною державною нагородою. На Вашу долю випала надзвичайно відповідальна місія – народити, виховати та вивести у люди своїх діточок. Це недоспані ночі, коли діти малі, недоспані ночі, коли вони вчаться, а потім, коли виростають, з’являються зовсім інші клопоти… Однак це справді найкраща місія, яка може бути у цьому житті», - сказав у вітальному слові голова ОДА.

Михайло Костюк також зазначив, що Указ Президента України Віктора Януковича «Про призначення почесного звання «Мати-героїня» - це лише мала частка подяки матерям за народження та виховання дітей.

«Тому я Вам сьогодні низько кланяюсь та маю за честь вручити ці почесні державні нагороди», - додав голова Львівської облдержадміністрації.

Окрім того, Михайло Костюк після вручення почесних державних нагород поспілкувався із матерями. Зокрема частина нагороджених звернулась до голови облдержадміністрації із проханням до Президента України Віктора Януковича виділити кошти на будівництво будинку для багатодітних сімей Львівщини.

Михайло Костюк, спілкуючись із матерям, наголосив, що у 2012 році на Львівщині буде впроваджуватись проект будівництва соціального житла та додав, що звернення матерів обов’язково буде розглянуто. «Я вже дав відповідні доручення щодо вивчення питання можливості будівництва соціального житла у області, щоб із наступного року це будівництво розпочалось», - сказав голова Львівської ОДА.