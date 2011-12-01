Азаров у Львові відвідає аеропорт та стадіон до Євро-2012

Одноденний робочий візит

Львів. 1 грудня. УНІАН. 2 грудня у Львівській області з одноденною робочою поїздкою перебуватиме прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації. Планується, що М.АЗАРОВ відвідає новий термінал Львівського ДП «Міжнародний аеропорт «Львів», стадіон до Євро-2012, а також ряд підприємств Львівщини. У програмі поїздки передбачається брифінг для ЗМІ. Прибуття М.АЗАРОВА очікується о 10.30.

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