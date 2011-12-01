Азаров у Львові відвідає аеропорт та стадіон до Євро-2012
12:57, 01 грудня 2011Львів
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Одноденний робочий візит
Львів. 1 грудня. УНІАН. 2 грудня у Львівській області з одноденною робочою поїздкою перебуватиме прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації.
Планується, що М.АЗАРОВ відвідає новий термінал Львівського ДП «Міжнародний аеропорт «Львів», стадіон до Євро-2012, а також ряд підприємств Львівщини.
У програмі поїздки передбачається брифінг для ЗМІ.
Прибуття М.АЗАРОВА очікується о 10.30.
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