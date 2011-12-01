Через "Доктора Пі" звільнили посадовця "Львівської політехніки"

Львів. 1 грудня. УНІАН. Завідуючий кафедрою інформаційних систем та мереж Національного університету "Львівська політехніка" Володимир Пасічник позбувся посади через покровительство "Доктору Пі" - Андрієві Слюсарчуку,- повідомляє УКРІНФОРМ з посиланням на наказ по вишу.

Саме на цій кафедрі працював на частину окладу "фахівець", котрий не мав вищої освіти.

"Рішення про звільнення завідуючого кафедрою професора Володимира Пасічника ухвалено на сьогоднішній нараді керівників кафедр та інститутів Львівської політехніки за згодою сторін",- мовиться у документі.

Сам "цифровий геній" продовжує перебувати у слідчому ізоляторі, куди його помістили після затримання за звинуваченням у шахрайстві, що призвело до каліцтва та смерті людей.