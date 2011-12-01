Патріарх Київський Філарет відвідає Львів
На свято Введеня в храм Богородиці
Львів. 1 грудня. УНІАН. На запрошення Високопреосвященного митрополита Львівського і Сокальского Димитрія у впродовж 3-5 грудня 2011 р., з нагоди свята Введеня в храм Пресвятої Богородиці та 21-ої річниці входу православної громади у Свято-Покровський кафедральний собор м. Львова, з Первосвятительсикм візитом Львівсько-Сокальску єпархію відвідає Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівсько-Сокальскої єпархії.
Також на святкування для співслужіння Святійшому Патріарху запрошено наступних Архиєреїв: Іова, архиєпископа Тернопільського і Кременецького, Антонія, архиєпископа Хмельницького і Кам'янець-Подільського, Іоасафа, архиєпископа Івано-Франківського і Галицького, Климента, єпископа Сімферопольського і Кримського, Матфея, єпископа Дрогобицього і Самбірського.
Програма візиту Патріарха Філарета до Львівської єпархії
3 грудня 2011 р., суббота
13.00 – Зустріч Патріарха на кордоні Рівненської та Львівської областей.
15.00 – Прибуття до Львова і поселення у готелі.
16.30. Внесення до кафедрального Свято-Покровськорго собору списку чудотворного образу ікони Божої Матері «Скоропослушниця», доставленої з Гори Афон православного монастиря «Дохіар».
16.50. Прибуття до кафедрального собору Святійшого Патріарха Філарета. Урочиста зустріч.
17.00-19.30 – Всенічне бдіння у Свято-Покровському кафедральному соборі. Очолює Святійший Патріарх Філарет у спів служінні архієреїв та духовенства.
4 грудня 2011 р., неділя, Введення у храм Пресвятої Богородиці.
11.00-14.00 – Божественна Літургія у Свято-Покровському кафедральному соборі м. Львова. Очолює Святійший Патріарх Філарет у спів служінні архієреїв та духовенства.
16.30. – Прибуття списку чудотворного образу ікони Божої Матері «Скоропослушниця», доставленої з Гори Афон православного монастиря «Дохіар» до Свято-Успенського храму с. Жовтанці , Кам’янко-Бузького благочиння.
16.45. Зустріч Святійшого Патріарха Філарета у Свято-Успенському храмі с. Жовтанці, Кам’янко-Бузького благочиння.
17.00-18.30 – Вечірнє богослужіння з акафістом до ікони Божої Матері «Скоропослушниця» у Свято-Успенському храмі с. Жовтанці, Кам’янко-Бузького благочиння. Очолює Святійший Патріарх Філарет.
5 грудня 2011 р., понеділок
9.00-11.30 – Зустріч Святійшого Патріарха Філарета із обласною та міською владою.
12.00 – Від’їзд до Києва.