Патріарх Київський Філарет відвідає Львів

Львів. 1 грудня. УНІАН. На запрошення Високопреосвященного митрополита Львівського і Сокальского Димитрія у впродовж 3-5 грудня 2011 р., з нагоди свята Введеня в храм Пресвятої Богородиці та 21-ої річниці входу православної громади у Свято-Покровський кафедральний собор м. Львова, з Первосвятительсикм візитом Львівсько-Сокальску єпархію відвідає Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівсько-Сокальскої єпархії.

Також на святкування для співслужіння Святійшому Патріарху запрошено наступних Архиєреїв: Іова, архиєпископа Тернопільського і Кременецького, Антонія, архиєпископа Хмельницького і Кам'янець-Подільського, Іоасафа, архиєпископа Івано-Франківського і Галицького, Климента, єпископа Сімферопольського і Кримського, Матфея, єпископа Дрогобицього і Самбірського.

Програма візиту Патріарха Філарета до Львівської єпархії

3 грудня 2011 р., суббота

13.00 – Зустріч Патріарха на кордоні Рівненської та Львівської областей.

15.00 – Прибуття до Львова і поселення у готелі.

16.30. Внесення до кафедрального Свято-Покровськорго собору списку чудотворного образу ікони Божої Матері «Скоропослушниця», доставленої з Гори Афон православного монастиря «Дохіар».

16.50. Прибуття до кафедрального собору Святійшого Патріарха Філарета. Урочиста зустріч.

17.00-19.30 – Всенічне бдіння у Свято-Покровському кафедральному соборі. Очолює Святійший Патріарх Філарет у спів служінні архієреїв та духовенства.

4 грудня 2011 р., неділя, Введення у храм Пресвятої Богородиці.

11.00-14.00 – Божественна Літургія у Свято-Покровському кафедральному соборі м. Львова. Очолює Святійший Патріарх Філарет у спів служінні архієреїв та духовенства.

16.30. – Прибуття списку чудотворного образу ікони Божої Матері «Скоропослушниця», доставленої з Гори Афон православного монастиря «Дохіар» до Свято-Успенського храму с. Жовтанці , Кам’янко-Бузького благочиння.

16.45. Зустріч Святійшого Патріарха Філарета у Свято-Успенському храмі с. Жовтанці, Кам’янко-Бузького благочиння.

17.00-18.30 – Вечірнє богослужіння з акафістом до ікони Божої Матері «Скоропослушниця» у Свято-Успенському храмі с. Жовтанці, Кам’янко-Бузького благочиння. Очолює Святійший Патріарх Філарет.

5 грудня 2011 р., понеділок

9.00-11.30 – Зустріч Святійшого Патріарха Філарета із обласною та міською владою.

12.00 – Від’їзд до Києва.