У Львові пройде турнір з пейнтболу

Львів. 2 грудня. УНІАН. 3-4 грудня у Львові відбудеться один із найбільших турнірів з пейнтболу в Україні - 13-й відкритий всеукраїнський турнір «Різдвяний кубок». Про це повідомили в управлінні з питань фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Серед організаторів турніру: управління з питань фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, Львівський пейнтбольний клуб «Тріада».

До Львова приїдуть найкращі пейнтболісти України, а також команди з Польщі та Білорусі. Львівщину представлятимуть дві команди: «Роял-Львів» та «Українські леви».

Урочисте відкриття турніру 3 грудня о 10.00. Місце проведення: велотрек навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України (вул. Клепарівська, 39-а).

Довідка. Спортивний пейнтбол з'явився у світі у 1981 році. На сьогоднішній день він розвинений у більш ніж у 100 країнах, кількість гравців перевищує 9 мільйонів.

В Україні пейнтбол почав розвиватися з 1994 року. У червні 1995 року за активної підтримки Держкомспорту в Україні було створено Федерацію пейнтболу. Успішно проводяться чемпіонат та Кубок України, змагання "Київський азарт", "Кубок Незалежності" та "Різдвяний Кубок".