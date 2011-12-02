У центрі Львова підпалили іномарку

Львів. 2 грудня. УНІАН. Вчора, 1 грудня, у Львові на вул. Торгова, 15 загорівсся автомобіль «Ford Fiesta». Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

За інформацією рятувальників, внаслідок пожежі отримав опіки та госпіталізований у 8-му клінічну лікарню чоловік 1979 року народження.

Вогнем знищено моторний відсік, два передні крила, лобове скло, капот та передні колеса. Прямі збитки становлять близько 20 000 грн. Врятовано майно на суму 50 000 грн.

«Причина пожежі – занесення джерела вогню ззовні невстановленою особою», – наголошують в обласному управлінні МНС.