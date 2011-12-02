390 млн. грн. заборгували мешканці Львівщини за ЖКП

Львів. 2 грудня. УНІАН. На 1 листопада мешканці Львівської області заборгували за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 389,4 млн грн і цей показник зріс на 43,3 млн грн (на 12,5%). Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Львівській області.

З початку року мешканці Львівщини сплатили за житлово-комунальні послуги 1297,6 млн грн.

За даними управління статистики, найвищий рівень сплати у Жидачівському, Самбірському, Старосамбірському районах (122,1% – 121,9%), найнижчий – у Пустомитівському, Турківському районах (101,1%). У Львові сплачено 104,3% нарахованих сум.