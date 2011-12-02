На агрофірмі загинув сторож
13:12, 02 грудня 2011Львів
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Ведеться слідство
Львів. 2 грудня. УНІАН. У Львівській області знайдено мертвим 52-річного працівника пожежно-сторожової охорони ТОВ Агрофірма «Ватра». Про це УНІАН повідомили у прес-службі теруправління Держгірпромнагляду по Львівській області.
Тіло сторожа було знайдено у бункері для зберігання зерна в приміщенні кормоцеху.
«У посадові обов’язки 52-річного сторожа входили зовнішня охорона пташника та допоміжних приміщень. Загальний стаж роботи працівника 9 років 6 місяців, за професією – 11 місяців», – зазначено в повідомленні.
Для розслідування обставин та причин нещасного випадку створено комісію.
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