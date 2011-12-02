85 дітей з Львівщини оздоровиться в “Артеку”

Львів. 2 грудня. УНІАН. Влада Львівщини скерувала 85 дітей області пільгових категорій (дітей-сиріт, дітей з обмеженими фізичними можливостями, дітей з багатодітних сімей, а також талановитих та обдарованих дітей) на оздоровлення в молодіжний дитячий центр “Артек”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Діти Львівщини перебуватимуть у “Артеку” з 2 до 23 грудня під час останньої в цьому році тематичної табірної зміни “Здорова молодь – здорове майбутнє”. На зміну, яка триватиме 21 день, поїхали по 6 дітей зі Львова та Дрогобича по 4 – з Червоногруда, Стрия, Бродівського району, 3 дітей з Кам’янко-Бузького району тощо.

У межах зміни для дітей буде проведено тренінги, семінари та лекції щодо здорового способу життя, фестиваль дитячої творчості “Здоровим бути модно”.

Окрім того, для дітей Львівщини буде організовано відзначення дня святого Миколая.