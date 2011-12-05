Президент привітав працівників статистики з професійним святом

Київ. 5 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ привітали працівників статистики з професійним святом.

Як відзначив у своєму вітанні глава держави, текст якого розміщено на його сайті, «забезпечення держави та суспільства об`єктивною статистичною інформацією - відповідальна справа, від якої значною мірою залежить успішна реалізація економічних і соціальних перетворень в Україні».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, завдяки зусиллям, наполегливій та цілеспрямованій праці працівників статистики створюється за європейськими принципами і стандартами сучасна національна система статистики.

Президент висловив упевненість, що знання та досвід працівників статистики будуть і надалі «запорукою проведення статистичної діяльності на засадах неупередженості та відкритості, слугуватимуть задоволенню потреб суспільства у відповідних інформаційних ресурсах».

У свою чергу глава уряду відзначив, що впродовж останніх років завдяки високому професіоналізму і компетентності працівників статистики сформовано нову модель державної статистики, яка відповідає сучасним умовам розвитку суспільних відносин та базується на міжнародних стандартах.

Як сказав М.АЗАРОВ, Кабінет міністрів високо оцінює роль статистичної інформації у прийнятті рішень, спрямованих на економічні і соціальні перетворення у державі, покращення життя громадян.

«Своєю кропіткою щоденною працею Ви забезпечуєте інформаційну базу, необхідну для державного управління», - підкреслив прем’єр-міністр, повідомляється на Урядовому порталі.