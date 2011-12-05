Львівщина відправила 2000 іграшок для „Українського Різдва у Ватикані”

Львів. 5 грудня. УНІАН. Сьогодні працівники митного поста «Стрий» Львівської митниці здійснили митне оформлення ялинкових прикрас для «Українського Різдва у Ватикані». Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці.

Загалом відправлено 2000 іграшок, серед яких декоративні й одноколірні скляні кульки та інші прикраси ручної роботи.

Як зазначається у повідомленні, минулого тижня з Львівщини до Ватикану відправлено 43 ялинки, які прикрашатимуть площу Святого Петра та Апостольський палац.

Нагадаємо, що традицію встановлювати різдвяну ялинку на площі Святого Петра у Ватикані започатковано 1982 року під час понтифікату Івана Павла ІІ. Щороку ялинки дарує інша країна. Минулоріч це була Італія, а до того – Австрія, Німеччина та Бельгія.