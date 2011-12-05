Мер Львова сподівається, що заробітчани повертатимуться додому

Київ. 3 грудня. УНІАН. Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ сподівається, що проведення в Україні Євро-2012 допоможе повернути в Україну частину заробітчан.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.САДОВИЙ заявив в ефірі «Шустер Live» на Першому національному телеканалі.

«Я сподіваюся, що багато українців повернуться додому. Проведення Євро – це шанс для того, щоб повернутися», - сказав він.

За словами А.САДОВОГО, цьому сприятиме поява нових робочих місць внаслідок будівництва готелів, ресторанів та іншої інфраструктури.

Крім того, сказав А.САДОВИЙ, згідно із дослідженнями, туристи лише у Львові залишають за годину 410 доларів США.

Водночас мер Львова зазначив, що досі залишається невирішеною проблема авіасполучення між містами заходу та сходу України. «В Україні зі Львова немає жодного рейсу ні в Донецьк, ні у Харків, ні в Дніпропетровськ, ні в Запоріжжя», - додав він.

А.САДОВИЙ висловив сподівання, що ця проблема буде вирішена.