Оголошено переможців ІІ кінофестивалю “Кіномедіа”

Київ. 5 грудня. УНІАН. Оголошено переможців ІІ кінофестивалю про діяльність журналістів “Кіномедіа-2011”.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомила виконавчий директор Незалежної асоціації телерадіомовників Катерина М’ЯСНИКОВА.

Вона нагадала, що кінофестиваль “Кіномедіа” – це некомерційний конкурс короткометражних фільмів про роль медіа, журналістів, режисерів у суспільстві.

К.М’ЯСНИКОВА наголосила, що у п’ятницю, 2 грудня, відбулася церемонія нагородження цьогорічних переможців.

“Ми почали цей фестиваль як проект, спрямований на залучення молоді до обговорення такої проблеми, як роль медіа в суспільстві”, - зазначила К.М’ЯСНИКОВА і додала, що якщо ставитися до інформації так само уважно, як і до свого харчування, – це покращить життя.

К.М’ЯСНИКОВА зауважила, що збір робіт проводився з 10 серпня по 15 листопада. Всього на конкурс надійшло 69 робіт, з яких для конкурсної програми відібрали 37 робіт.

“Нас дуже втішає, що розширилася географія конкурсу”, - підкреслила К.М’ЯСНИКОВА і повідомила, що у фестивалі взяли участь режисери не лише з Києва, але й з Одеси, Ужгорода, Харкова, Дніпропетровська, Рівного, Полтави, Кременчука, Львова та інших міст.

Щодо тематики, то К.М’ЯСНИКОВА зазначила, що велика кількість робіт була спрямована на критику медіа, аби показати проблематику неякісності інформації. На основі цих робіт, зазначила вона, в середині медійної спільноти планується ініціювати дискусію щодо того, чому ж медіа зараз сприймаються саме таким чином.

В журі конкурсу увійшли, зокрема, телеведучий, журналіст Андрій КУЛИКОВ, телеведуча Лідія ТАРАН, письменниця та співачка Ірена КАРПА, почесний голова Незалежної асоціації телерадіомовників Тетяна ЛЕБЕДЄВА та інші.

Переможцями кінофестивалю стали: у номінації “Ігрове кіно” – фільм “Помста” Олександра МІЛОВА, “Експериментальне кіно” – фільм “Медіа-бульбашки” Мирослава СТЕЦЬКОГО, “Документальне кіно” – фільм “Справжні новини” Катерини ГОРНОСТАЙ та Дмитра КРАСНОГО, у номінації “Анімаційне кіно” перемогу отримала стрічка “Як це було” режисера Івана ГАВРИЛЯКА.

Приз глядацьких симпатій дістався фільму “Помста”, а гран-прі фестивалю отримала анімаційна стрічка “Як це було”. Режисер-переможець отримав сучасну кінокамеру.

Водночас, зазначила К.М’ЯСНИКОВА, в рамках фестивалю було проведено освітньо-розважальну акцію – 5 відкритих лекцій в університетах.

Три з них пройшли у Києві, ще дві – у Львові та Івано-Франківську. Ще 4 лекції планується провести в Одесі, Сімферополі, Луганську та Харкові.

Також, повідомила К.М’ЯСНИКОВА, за участю фахівців з Польщі, Чехії та США наприкінці січня пройде проект “Міні-школа” – низка майстер-класів зі специфіки короткометражного кіно та сучасного пост-продашену.

У свою чергу переможець ІІ кінофестивалю “Кіномедіа” І.ГАВРИЛЯК зауважив, що приємно здивований своїм звершенням, враховуючи сильну конкуренцію та невеликий бюджет стрічки. “Тепер у мене наступний крок – це у Канни щось надіслати, можливо, на Оскар...”, – додав він.