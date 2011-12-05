Євро-2012: квитки за квотою команд почнуть продавати 12 грудня

Львів. 5 грудня. УНІАН. 12 грудня 2011-го стартує продаж квитків, зарезервованих для вболівальників національних федерацій, які візьмуть участь у турнірі. Як повідомили Інформаційному центру «Україна-2012» в прес-службі МОК, для цього буде запущено 16 окремих порталів. Загалом для українських фанів у продаж надійде 26 тисяч квитків на три групові матчі, які можна буде купити на офіційному сайті УЄФА. А програма туроператора дозволить купувати квитки в поєднанні з розміщенням через ліцензованих туроператорів 16 країн-учасників.

Усі квитки можна буде отримати на руки за 4-6 тижнів до початку турніру рекомендованими листами.

Нагадаємо, на Євро-2012 вболівальники країн, збірні яких будуть представлені на турнірі в Україні та Польщі, отримають менше квитків на стадіони, ніж раніше. Порівняно з попереднім чемпіонатом Європи в Австрії та Швейцарії, нині частка прихильників команд, які знаходяться на полі, складе не 20, а 16 відсотків.

Вболівальники, які раніше не змогли викупити квитки на матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, завдяки офіційній платформі перепродажу викупили вже понад 30 тисяч перепусток.

За час квиткової кампанії Євро-2012, з 1 по 31 березня, на офіційний сайт УЄФА надійшло понад 12 мільйонів замовлень від футбольних вболівальників з усього світу. 12 149 425 заявок – це абсолютний рекорд за всю історію проведення чемпіонатів Європи з футболу, який на 17% перевищує аналогічну цифру турніру чотирирічної давнини в Австрії та Швейцарії.