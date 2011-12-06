Біля Львівської ОДА з’явилося наметове містечко

12:31, 06 грудня 2011
Львів
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На підтримку голодуючих чорнобильців

Львів. 6 грудня. УНІАН. Сьогодні вранці на площі біля Львівської облдержадміністрації розпочався спільний мітинг чорнобильців, активістів Комітету опору диктатурі Львівщини і представників Громадянського руху «Вперед!» на знак солідарності з голодуючими чорнобильцями.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники мітингу встановили на площі три намети й оголосили свою акцію протесту безстроковою.

«Сьогодні ми розпочали спільну мобілізаційну акцію, яка повинна згуртувати львів’ян для спільних дій загальноукраїнського масштабу. Ми вимагаємо від влади, щоб чорнобильцям у Києві влада дозволила встановити намети біля Кабміну, бо влада ставиться до чорнобильців, як до скотів, змушуючи ночувати їх на землі», - сказав кореспонденту УНІАН співголова руху «Вперед!» Руслан СЕКЕЛА.

Він повідомив, що намети, встановлені біля ОДА, залишатимуться там до виконання вимог чорнобильців.

У свою чергу, голова благодійного фонду «Діти Чорнобиля Львівщини» Валентина БУРЕНОК повідомила УНІАН, що чорнобильці Львівщини поки не мають наміру вдаватися до голодовки з огляду на небезпеку погіршення стану здоров’я, проте готові до рішучих дій і радикальних методів тиску на владу.

Після 11.00 мітинг, у якому взяли участь близько 120 осіб, завершився. На площі біля облдержадміністрації залишилися чергувати біля наметів 10 представників громадських організацій.

Лідери чорнобильських організацій Львівщини перебувають на засіданні Львівської обласної ради.

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