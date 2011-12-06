У мера Львова народився п’ятий син

Львів. 6 грудня. УНІАН. Міський голова Львова Андрій Садовий вп’яте став батьком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, в сім’ї Андрія Садового та Катерини Кіт-Садової сьогодні вночі народився хлопчик. Це вже п’ятий син в родині Садових.

Хлопчик народився з вагою 3,45 кг та ростом 52 см. Мама та дитина почувають себе добре. Батьки планують назвати хлопчика Антонієм.