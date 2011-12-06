«Укравтодор» здав під`їзд до ПП Львів-Краківець

Київ. 6 грудня. УНІАН. Державна служба автомобільних доріг України («Укравтодор») завершила реконструкцію під`їзду до міжнародного пункту пропуску Львів — Краківець на автомобільній дорозі державного значення М-10 Львів — Краківець.

Як повідомили УНІАН в «Укравтодорі», довжина реконструйованої в 2011 році ділянки із західним обходом Львова склала 76,9 км.

Автодорога Львів — Краківець є під`їзною дорогою до міжнародного пункту пропуску «Краківець» і обслуговує туристичний потік між прикордонними областями України і Польщі.

За даними «Укравтодору», інтенсивність транспортного потоку через цей пункт становить 5-10 тис. автомобілів за добу і до 2030 року зросте до 30 тис. автомобілів за добу.

Під час ремонту ділянки застосовувалися сучасні технології стосовно покриття щебенево-мастильного асфальтобетону.

Підрядниками виступали ТОВ ”ОНУР”, ДП ”Львівський дорсервіс” і ТОВ ”Західтрансбуд”.

Довідка УНІАН. Автомобільна дорога Львів — Краківець із західним обходом міста Львів була збудована в 60-х роках ХХ століття за параметрами III категорії із шириною проїжджої частини 7,0-8,0 м.